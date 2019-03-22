В ліквідованому банку зависли десятки мільйонів оборонного підприємства

Державне підприємство "Дослідно-проектного центр кораблебудування", що входить в структуру концерну "Укроборонпром", може втратити 47,7 мільйона гривень через ліквідацію "Імексбанку".

Про це йдеться в звіті Держаудитслужби за 2016—2018 роки діяльності центру, який проаналізував проект "Марлін".

Попри те, що "Укроборонпром" ще у 2014 році надіслав рекомендацію обслуговуватись винятково у банках з державним капіталом, керівництво Центру кораблебудування продовжило термін дії угоди про розміщення 2,1 млн доларів в приватному банку протягом 2015 року.

В травні 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію "Імексбанку".

"Центру кораблебудування" було повідомлено, що сума акцептованих вимог з урахуванням курсових різниць становить 47,7 млн грн.

Також у звіті наводиться приклад дискоординації між урядом, Міністерством оборони та "Центр кораблебудування". З 2006 року тривають роботи над розробкою корабля класу "Корвет". Протягом 2014-2016 років Центр кораблебудування витратив 32,9 млн гривень власних коштів на розробку проектної документації, які по факту не були компенсовані в рамках державного оборонного замовлення.

Крім того, Центру не компенсовані витрати у розмірі 1,3 млн грн по об’єкту "Бриз-40", із виготовлення скороченого технічного проекту швидкохідного катеру секретного проекту 58165, який розроблено підприємством у 2014 році.

Протягом 2016-2018 років Державна прикордонна служба не платила кошти за даний проект, не зважаючи на показники Державної цільової правоохоронної програми.

В 2017-2018 роках в Центрі кораблебудування за власний рахунок виконувалося дві науково-дослідні роботи, а саме: зі створення мобільного вимірювального комплексу шифр "Октагон", та з опрацювання можливості створення корабля протимінної оборони шифр "Бурштин". Наразі роботи не завершені.

Загалом за даними бухгалтерського обліку Центру кораблебудування витрати на незавершені роботи становили 7 млн грн.

Через залучення 12 працівників за договорами цивільно-правового характеру на виготовлення технічних документів при наявності відповідних фахівців у штаті Центру кораблебудування додатково втрачено 793 тис грн.

Нагадаємо:

Аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

У НАБУ повідомили, що розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда