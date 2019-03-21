Насалик приєднав "Східний ГЗК" зі справи Мартиненка до "Енергоатому"

Міненерго вирішило реорганізувати ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом приєднання до ДП "НАЕК Енергоатом".

Про це йдеться у наказі, який опинився у розпорядженні ЕП.

Документ підписав голова Міненерго Ігор Насалик.

Наказ набирає чинності одночасно з розпорядженням Кабміну про його погодження.

Нагадаємо:

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.



За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 мільйона доларів збитку.



Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

У січні у Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про те, що колишній народний депутат Микола Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму у 6,5 мільйона євро.

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