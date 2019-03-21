BMW прогнозує зниження прибутку. Хоче зекономити 12 мільярдів євро

Німецький автомобільний концерн BMW заявив про масштабну програму економії на фоні падаючого прибутку.

Про це пише Bloomberg.

Причиною економії є наслідки "дизельної кризи", конкуренції, що зросла, та необхідність масштабних інвестицій в електромобілі. Вжиті заходи повинні принести компанії 12 мільярдів євро.

Чистий прибуток компанії в 2018 році скоротився на 16,9 відсотка - до 7,2 мільярда євро.

При цьому концерн збирається обійтися без масштабних скорочень. Компанія не буде наймати нових співробітників замість тих, що пішли на пенсію, але збирається збільшити штати у відділах, де розробляються електромобілі та безпілотні автомобілі.

Акції BMW впали на 5,9 відсотка. Негативний фінансовий прогноз BMW також вплинув на вартість акцій конкурентів - Daimler AG, акції якої впали на 2,4% і Volkswagen AG (падіння на 2,7 відсотка).

Повідомляється, що маржа прибутку від автомобільної промисловості в цьому році буде в діапазоні від 6 до 8 відсотків, що нижче довгострокового цільового показника у 8-10 відсотків. Фінансовий директор Ніколас Пітер додав, що в разі погіршення ситуації цей показник може впасти ще нижче.