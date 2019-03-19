Ціна на паладій досягла історичного максимуму

Ціна паладію досягла історично рекордного значення, вперше перевищивши 1,6 тисячі доларів за тройську унцію.

Про це свідчать дані Metals Daily.

При цьому ціна золота становить близько 1308 доларів за тройську унцію. На початку грудня 2018 року вартість паладію вперше за 16 років перевищила ціну золота, на той момент досягнувши 1256 доларів за тройську унцію.

Ціни на паладій виросли майже вдвічі з мінімумів минулого серпня і на 27% з початку поточного року.

Очікується, що в 2018 році на ринку паладію знову буде спостерігатися дефіцит через високий попит на цей метал з боку автовиробників, які прагнуть виконати суворі нормативи по викидах.

Зростанню попиту сприяє перехід споживачів від автомобілів з дизельними двигунами на користь бензинових машин, в яких в якості каталізатора використовується паладій.

Як передає Інтерфакс, аналітики Bank of America раніше підвищили прогноз середньої ціни на паладій на 2019 рік до 1800 доларів за унцію, що допускає короткостроковий підйом котирувань вище 2 тис доларів за унцію.

Повідомляється, що активний підйом вартості паладію позитивно позначається на виробниках. Зокрема, Impala Platinum Holdings змогла скоротити свою заборгованість і оголосила про плани зі створення нового рудника, видобуток паладію на якому може початися вже в 2024 році.

Додаткову підтримку цінам може надати новина про відкликання близько 860 тис автомобілів Fiat Chrysler за підсумками розслідування порушень показників CO2 у вихлопних газах.

Економічна правда