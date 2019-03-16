Італійський лоукостер запустив ще один рейс з Києва

Авіакомпанія Ernest Airlines в суботу, 16 березня, відкриває новий рейс до Італії з аеропорту Жуляни, який буде виконуватися за маршрутом Київ-Генуя.

Про це ЦТС повідомили в аеропорту Київ ім. Сікорського.

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися раз на тиждень з 16 по 30 березня і два рази на тиждень, щовівторка і суботу, починаючи з 2 квітня.

Цей напрямок перевізник анонсував ще в жовтні минулого року.

Нагадаємо, що 12 березня, Ernest Airlines почала виконувати польоти за маршрутами Харків-Мілан (Мальпенса) і Харків-Рим (Фьюмічіно).