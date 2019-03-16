Європейський нафтогазовий гігант почне висаджувати дерева в Африці

Італійська нафтогазова компанія Eni SpA планує виростити в Африці ліси на площі понад 80 тисяч кв км, щоб компенсувати наслідки викидів вуглекислого газу.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Компанія розраховує, що до 2030 року її підрозділ геологорозвідки і видобутку вийде на нульовий чистий рівень викидів завдяки таким ініціативам, як відновлення лісів.

Ця мета не враховує викиди, пов'язані із видобутими компанією нафтою і природним газом, після їх продажу.

Гендиректор Eni Клаудіо Дескальці оголосив про лісопосадки в ряді країн, включаючи ПАР, Зімбабве, Мозамбік і Гану, в рамках щорічної презентації стратегії.

Передбачається, що до 2030 року ліси допоможуть компенсувати викиди на рівні понад 20 млн тонн вуглекислого газу на рік.

Разом з тим, за словами Дескальці, Eni планує нарощувати видобуток вуглеводнів в середньому на 3,5% на рік до 2025 року. Ціна беззбитковості для нових проектів закладена на позначці 25 доларів за барель Brent.