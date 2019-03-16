Україна виконала майже всі умови для отримання траншу МВФ - Мінфін

Україна до кінця березня виконає більшість умов для отримання чергового траншу кредиту в рамках чинної програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це в п'ятницю в ході презентації звіту про виконання держбюджету України за 2018 рік повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, пише dt.ua.

"Більшість умов, які повинні бути виконані до кінця березня, на сьогодні виконані або знаходяться в процесі виконання і повинні бути виконані найближчим часом", – сказала Маркарова.

За її словами, чинна програма з МВФ досить реалістична, і Мінфін не бачить жодних проблем з її виконанням.

Раніше глава НБУ Яків Смолій позитивно оцінив роботу технічної місії МВФ у Києві.

"Ми продовжуємо працювати в звичайному режимі і не бачимо в цьому будь-яких ризиків для продовження співпраці з МВФ і отримання чергових траншів, які заплановані на травень і листопаді", - підкреслив Смолій.

Читайте також: Нова програма МВФ: які зобов'язання взяла на себе Україна

Що заважає Україні отримати новий транш від МВФ