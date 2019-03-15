Боротьба з чергами: відкриється ще один пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

На українсько-угорському кордоні цього року відкриється ще один міжнародний пункт пропуску — Велика Паладь-Надьгодош.

Його відкриття на раді регіонального розвитку Закарпатської області у п'ятницю анонсував президент Петро Порошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього року ми очікуємо відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску — Велика Паладь-Надьгодош на українсько-угорському кордоні", — сказав президент.

Він також наголосив на необхідності реалізації проекту об'їзної дороги навколо м. Берегове. Ця дорога сполучить угорський автобан М-3 із українською трасою Київ-Чоп.

Окрім того, глава держави висловив сподівання на відкриття пункту пропуску біля села Дийда, що допоможе оптимізувати автотранспортні потоки між Україною та країнами Євросоюзу.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день українські митниці мають невелику пропускну здатність.

Раніше у статті ЕП "Час інновацій на митниці настав" ми писали про те, що черги, як правило, виникають на конкретних пунктах. Наприклад, на кордоні з Польщею це Ягодин, Рава-Руська, Краківець і Медика/Шегині, де пропускають приблизно 77% від всієї кількості.

Як розповіла виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко, одна із причин виникнення черг на кордоні полягає у тому, що більшість пунктів пропуску збудована десятки років тому. А тоді значно менша кількість людей виїжджала закордон.

За її словами, щоб збільшити пропускну здатність пунктів, необхідно розбудовувати інфраструктуру — збільшувати кількість пунктів на митницях та їхню пропускну здатність.