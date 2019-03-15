Верховний суд скасував оцінку вартості акцій банку Ахметова

Верховний Суд скасував рішення наглядової ради банку "ПУМБ", яким вартість однієї акції банку оцінювалася в 331 гривню.

Про це повідомляє FinClub.

Так, Верховний суд встав на сторону міноритарного акціонера Анни Бандури і скасував рішення наглядової ради ПУМБ. Цим рішенням затверджувалася ціна викупу акцій у міноритарія, який у 2018 році проголосував проти рішення зборів акціонерів.

Бандура, якій належало 0,099% акцій ПУМБ, вимагала визнати протиправними дії банку з несвоєчасного затвердження вартості однієї простої іменної акції та сумарної вартості акцій, які підлягають обов'язковому викупу.

Протиправними вона також вважала ненадання їй, як власнику 14,174 тис акцій ПУМБ (0,098953%), інформації про загальну вартість акцій, що викуповуються і неможливість реалізувати право обов'язкового викупу акцій ПУМБ за "справедливою ціною".

Для цього вона попросила суд скасувати рішення наглядової ради ПУМБ, яким вартість однієї акції затверджувалася в 331 грн.

Суд трактував ст. 36 закону "Про акціонерні товариства" таким чином, що ПУМБ все ж повинен був до моменту проведення зборів акціонерів надати своїм міноритаріям (у ПУМБ він всього один - Анна Бандура, оскільки третій акціонер - компанія SCM Holdings - також належить Рінату Ахметову, як і "СКМ Фінанс", який був присутній на зборах) проект договору про викуп акцій.

Міноритарій повинен був ще до зборів акціонерів знати ціну, за якою він зможе продати акції емітенту, якщо проголосує проти певних пунктів порядку зборів акціонерів, що фактично і визначило б його бажання або небажання голосувати "проти".

Втім, ще до рішення Верховного Суду Анна Бандура перестала бути міноритарієм банку. Йдеться про процедуру сквіз-ауту, коли власники понад 95% акцій компанії можуть зобов'язати міноритаріїв продати свої акції за ціною, яка від міноритаріїв не залежить.

За даними ЗМІ, Бандура втратила 418,7 тис грн.