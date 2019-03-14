В Україні хочуть озеленити трамвайні колії

Мінрегіон розглядає пропозицію щодо облаштування на коліях руху трамваїв зелених насаджень, так званих "зелених шляхів".

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба відомства.

За словами Парцхаладзе, газон на трамвайних рейках сприятиме поліпшенню екологічного та естетичного стану міст і перешкоджатиме заїзду на них іншого транспорту, наприклад, приватних автомобілів.

"Досі у нас є такі розумники, які не нехтують можливістю проїхатись трамвайною колією, не задумуючись про те, які небезпечні наслідки може мати така їзда. У Європі вже давно придумали спосіб як з цим боротися і при цьому забезпечити охайний вигляд та підвищувати екологічний стан міст. Це "зелені колії" трамваїв. Тобто, коли шляхи трамвайного руху озеленюють як клумби", - йдеться в повідомленні.

"Виглядає це дуже гарно і несе лише користь для міст. Та й око пересічних громадян радіє від цієї зелені. Чому б не робити так і в Україні?", - зазначив Парцхаладзе.

За словами чиновника, подібна практика існує в багатьох містах Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та інших країн Європи.

"Вони почали з'являтися тут ще в 80-х роках минулого століття, щоб повернути зелені зони в міський простір. Такі "зелені шляхи" - невід'ємна частина міської інфраструктури Барселони, Страсбурга, Варшави, Мілану та інших європейських міст. І ми можемо також запозичити цей досвід", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг при новому будівництві та реконструкції доріг.

Економічна правда