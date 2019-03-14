Банк Порошенка докапіталізується за рахунок прибутку

Міжнародний інвестиційний банк має намір збільшити статутний капітал на 59,532 мільйона гривень, або на 21,7% - до 333,597 мільйона гривень шляхом капіталізації частини прибутку.

Про це говориться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає "Інтерфакс-Україна".

Питання про збільшення статутного капіталу включено до порядку денного зборів акціонерів фінустанови 19 квітня.

Згідно з повідомленням, за рахунок капіталізації частини прибутку номінальна вартість акції банку збільшиться до 3,676 тис. Грн.

Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2019 року, основним акціонером МІБ виступав президент України Петро Порошенко, сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери П.Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод" Енергоавтоматика " , голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Крім того, акціями банку володіють Катерина і Сергій Ворушиліна (2,5994% і 2,5984% відповідно), а також син президента України Олексій Порошенко (0,0061%) і дружина О.Гладковского - Юлія Гладковська (0,000001%) .

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів (7,488 млрд грн) банк займав 24-е місце серед 77 діючих банків.

Раніше програма Радіо Свобода "Схеми" оприлюднила розслідування, згідно з яким майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.