МАУ отримала перший літак нового типу

Фото: МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" поповнила флот середньомагістральним вузькофюзеляжним літаком Embraer-195, який почне літати вже у березні.

Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Повітряне судно отримало реєстраційний номер UR-EMG і стало вже шостим літаком бренду Embraer у парку МАУ.

"Літак ємністю 116 крісел має традиційну двокласну компоновку салону — салони бізнес- і економічного класу. Пасажири зможуть користуватися перевагами продукту преміум-економ класу на середньомагістральних і внутрішніх рейсах авіакомпанії. Повітряне судно буде експлуатуватися у близькомагістральній та регіональній мережі МАУ", — зазначили у компанії.

У МАУ додали, цей літак — перше надходження у рамках програми реінжинірингу флоту компанії у 2019 році. Він замінить літаки Boeing-737 "класичного покоління", повністю виведені з флоту компанії в кінці минулого року. У поточному році авіакомпанія також планує отримати другий Embraer 195.

"Така заміна буде особливо актуальна на внутрішніх рейсах, оскільки не всі регіональні аеропорти України наразі здатні приймати більш важкі і пасажиромісткі літаки Boeing 737-800 "нового покоління", — резюмували в МАУ.

Нагадаємо, раніше МАУ назвала завищеними ціни на українські літаки. Зокрема, йшлося про літаки ДП "Антонов" сімейства Ан 148/158.

У держпідприємстві у відповідь заявили, що їхні моделі мають конкурентні ринкові характеристики у порівнянні із зарубіжними аналогами в своєму класі — бразильським Embraer і канадським Bombardier.