Хмельницький розповів, скільки коштує його бізнес

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Бізнесмен Василь Хмельницький оцінює капіталізацію свого бізнесу в 500 мільйонів доларів, але не береться озвучувати вартість активів.

Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.

За словами Хмельницького, наразі на його бізнес немає покупця.

"Я готовий оцінити те, за що мені готові заплатити, а сьогодні ніхто не готовий заплатити", - сказав він.

На його думку, серед найбагатших людей України багато банкрутів.

"Ось в топ-100 найбагатших людей України я на 60-му місці. 50% людей з цього списку, які вище мене, насправді банкрути. Я просто це знаю. Там є активи, але у мене немає дебіторсько-кредиторської заборгованості", - заявив Хмельницький.

"Активи якось оцінені, але не показано, скільки людина винна, скільки їй винні. Коли ви це зіб'єте, то побачите, що у цих людей немає грошей", - додав він.

Бізнесмен позитивно оцінив фінансовий баланс своєї групи.

"У нас позитивний баланс. Вся група винна 100 млн дол, а була винна 500 млн дол. Ось мій баланс. [Капіталізація всієї групи становить] близько 0,5 млрд. Я не мільярдер точно. Плюс-мінус 20% від 0,5 млрд. Можемо коштувати 600, можемо 400 (млн дол - ред)", - розповів Хмельницький.

Наразі бізнесмен не бачить можливості продати активи своєї групи.

"Буду дивитися по перспективі", - сказав він.

При цьому бізнесмен не готовий розлучатися з технологічним парком Unit.City.

"Unit.City не продам, бо у нього дуже велика перспектива через три-чотири роки. Реально потужна. Це може коштувати інші гроші. Це мій прототип для створення екосистем в країнах, що розвиваються", - сказав Хмельницький.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: "Василь Хмельницький: не займаюся трьома речами — зброєю, наркотиками і бізнесом у Донецьку".

Економічна правда