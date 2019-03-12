Бізнесмен Хмельницький може придбати Ocean Plaza
ТРЦ "Ocean Plaza", що належить російському бізнесменові Аркадію Ротенбергу, готовий викупити колишній власник торгівельно-розважального центру, український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький.
Про це він розповів у інтерв'ю для Економічної правди.
На питання, чи отримував Хмельницький пропозиції від Ротенберга купити ТРЦ, він відповів ствердно.
"Так, я сам хотів відкупити Ocean Plaza на якомусь етапі, навіть, може, і відкуплю. Просто Ocean Plaza зараз коштує дешевше, ніж ми продали", — відповів він.
Нагадаємо, що Хмельницький разом із партнерами продав Ocean Plaza ще у 2012 році за 270 млн дол.
Водночас поки невідомо, чи готовий сам Ротенберг тепер продати цей бізнес.
"Не знаю, я не спілкуюся з Ротенбергом. Я спілкуюся з керуючою компанією. Вони готові розглянути за якісь гроші вихід із Ocean Plaza", — розповів Хмельницький.
Він додав, що сам вийшов на Ротенберга, "тому що побачив там проблеми".
"Я сказав: "Я український підприємець, я куплю. Нехай тисячі орендарів не переймаються", — розповів бізнесмен.
Про ціну, яку Хмельницький готовий заплатити за ТРЦ, він не готовий говорити, "поки не побачить усі баланси".
Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: "Василь Хмельницький: не займаюся трьома речами — зброєю, наркотиками і бізнесом у Донецьку".
Нагадуємо:
За даними російських ЗМІ, Ocean Plaza належить компанії "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговими центрами в Росії.
"ТПС Нерухомість" заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг, чиї компанії побудували Кримський міст.
Економічна правда
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