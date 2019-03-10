Підозрювана в нелегальному імпорті пального фірма заявила про банкрутство

Миколаївська компанія "Трейд-НК" подала в суд заяву про визнання себе банкрутом.

Про це свідчать матеріали Господарського суду Миколаївської області, пише Enkorr.

Заяву подано 27 лютого, але рішення про ліквідацію юрособи, за даними Міністерства юстиції, було ухвалено в кінці жовтня минулого року.

Єдиним засновником ТОВ "Трейд-НК" виступає Ігор Кордюков. Ця компанія була заснована у вересні 2014 року. За понад чотири роки свого існування вона імпортувала в Україну 4 тис. т бензинів, 8,7 тис. т ДП і 1,5 тис. т компонентів для виготовлення палива.

У 2018 році вона стала фігурантом скандалу з фіктивним транзитом ДП через порти Миколаєва та Херсона. Тоді прокуратура звинуватила компанію в ухилянні від сплати податкових та митних платежів з 2,7 тис. т ДП. Після цього основна діяльність здійснювалася через афілійовані компанії.

Останній скандал за участю групи компаній "Трейд-НК" виник в лютому 2019 року, коли в порту Миколаєва був затриманий танкер Black Fuel за підозрою в контрабанді авіаційного гасу.

Виходячи з даних українського реєстру юридичних осіб, афілійованими з "Трейд-НК" виступають відразу кілька компаній, зокрема "Сана Груп", "Фенікс Ойл", "Нафтова компанія "Трейд-Н", а також компанії-нерезиденти шотландська Incom Trade LLP, канадська Tolloil LP.

На цих нерезидентів зареєстровані танкери Brentix (раніше FenixOil, IMO: 7922221) і Black Fuel (раніше Bospor IMO: 8407632) відповідно. Обидва судна на даний момент знаходяться в Миколаєві.