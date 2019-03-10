Ахметов купив у "Укрзализниці" металобрухту на 120 мільйонів
Компанія "Метінвест-ресурс", що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова, виграла тендер "Укрзализниці" на продаж 161 тисяч тонн рейкового брухту.
Про це пише Liga.biz з посиланням на дані системи ProZorro.Продажі.
Згідно з даними, компанія запропонувала найвищу ціну в 119,4 млн гривень. При цьому стартова ціна становила 118,2 млн гривень.
Крім Метінвесту, в торгах брала участь компанія Оптимал-трейд.
На початку лютого повідомлялося, що "Метінвест" завершив угоду з купівлі криворізького металургійного заводу Юністіл.
Метінвест - вертикально-інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств, які розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) Ріната Ахметова і Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинського.
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