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Ахметов купив у "Укрзализниці" металобрухту на 120 мільйонів

Неділя, 10 березня 2019, 13:16
 

Компанія "Метінвест-ресурс", що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова, виграла тендер "Укрзализниці" на продаж 161 тисяч тонн рейкового брухту.

Про це пише Liga.biz з посиланням на дані системи ProZorro.Продажі.

Згідно з даними, компанія запропонувала найвищу ціну в 119,4 млн гривень. При цьому стартова ціна становила 118,2 млн гривень.

Крім Метінвесту, в торгах брала участь компанія Оптимал-трейд.

На початку лютого повідомлялося, що "Метінвест" завершив угоду з купівлі криворізького металургійного заводу Юністіл.

Метінвест - вертикально-інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств, які розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) Ріната Ахметова і Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинського.

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