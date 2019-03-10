Китайська корпорація інвестує 15 мільярдів євро в підводний тунель

Китайська корпорація Touchstone Capital Partners Ltd виділить 15 млрд євро на будівництво підводного залізничного тунелю між Фінляндією і Естонією.

Про це пише ТАСС.

"Ми дуже задоволені переговорами і досягнутою угодою. У Touchstone великий досвід у фінансуванні подібних великих приватних інфраструктурних проектів", - йдеться в заяві компанії FinEst Bay Area, що займається проектом.

Відзначається також, що деталі фінансування будуть узгоджені в найближчі півроку.

Інвестиції китайського фонду стануть доповненням до 100 млн євро інвестицій, отриманих FinEst Bay Area в кінці 2018 року від корпорації з Об'єднаних Арабських Еміратів ARJ Holding LLC.

Компанія FinEst Bay Area була створена фінським бізнесменом Пітером Вестербакі для проектування і будівництва залізничного тунелю Гельсінкі-Таллінн.

Очікується, що перший швидкісний поїзд, здатний розганятися до 350 км/год, відправиться по тунелю 24 грудня 2024 року. Купивши квиток за 50 євро, пасажир витратить на дорогу від Таллінна до Гельсінкі близько 20 хвилин.

Відповідно до опублікованого на початку 2018 року ТЕО проекту, тунель протяжністю близько 100 км приєднається до Rail Baltica - залізниці європейської колії, яка до 2026 року зв'яже Таллінн з Варшавою.

Вартість будівництва попередньо оцінюється в 15 млрд - 20 млрд євро. В даний час доїхати від Гельсінкі до Таллінна можна, зокрема, за дві години на поромі.