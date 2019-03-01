Турецька компанія планує вдвічі збільшити земельний банк в Україні

Турецька група Onur, якій уже належить п’ять тисяч гектарів українських земель, планує наростити земельний банк в Україні вдвічі — до 10 тисяч гектарів.

Про це розповів глава представництва і генеральний координатор Onur Group Емре Караахметоглу в інтерв'ю виданню Global FDI Reports, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Два роки тому ми почали інвестувати в сільськогосподарський сектор. У нас є 5 тис. га землі, і ми хочемо подвоїти земельний банк до 10 тис. га, в основному зосередившись на зернових", — сказав Караахметоглу.

За його словами, якщо група досягне успіху в зерновому бізнесі, тоді в майбутньому розширить виробництво в інших галузях.

За даними в Держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців, власникам "Онура" належить ТОВ "Агросетон" (село Ожидів Львівської області). Підприємство зареєстроване в травні 2016 року. Його власниками вказані: Емре Караахметоглу (20%), Онур Четінджевіз (40%) і Іхсан Четінджевіз (40%). Статутний капітал ТОВ — 2 млн грн.

Турецька група Onur займається будівництвом і ремонтом доріг і будівель, а також розвиває аграрний напрям.

Нагадаємо:

Раніше дочірнє підприємство турецької Onur Group — компанія Онур Конструкціон Інтернешнл стала переможцем в тендері на капітальний ремонт проспекту Палладіна в Києві.

Загальна вартість ремонту складе 418,5 млн грн.

Компанія має реконструювати проспект Палладіна до 31 грудня 2019 року.

Економічна правда