Лукашенко заявив, що Білорусь не проти спільної валюти з РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти - "спільного рубля" між Російською Федерацією і Білоруссю.

Про це Лукашенко сказав в ході "Великої розмови" з громадськістю та ЗМІ, пише російський "Інтерфакс".

"Сьогодні нам пропонують валюту. Він (президент Росії Володимир Путін) мені риторично каже - звичайно ж, це буде рубль. Я говорю - звичайно, рубль. І у вас рубль, і у нас рубль. Навіщо нам талер?", - сказав Лукашенко.

За його словами, "це буде не російський чи білоруський рубль, це буде спільний рубль, якщо він буде".

Лукашенко вважає, що ключовим питанням при обговоренні можливості введення єдиної валюти є проблема емісійного центру.

"І головне - емісійний центр. Він (Путін) мені каже: ну що, в Мінську буде? Я кажу - ні, в Смоленську. Так відреагував. Нехай буде в Пітері, батьківщина президента Росії, моє улюблене місто - Ленінград, Петербург нині. Нехай там буде", - передав Лукашенко свій діалог з Путіним.

Також він заявив, що Білорусь і РФ "мають бути разом".

За його словами, Білорусь ніколи не була нахлібником у Росії і не буде.

"Припиніть нас звинувачувати в дармоїдстві. Ми у вас ніколи не були дармоїдами і не будемо. Коли народ це чує, особливо я, самолюбна людина, мені не хочеться ніяких союзів", - сказав Лукашенко.

У січні Лукашенко уже заявляв про єдину валюту між РФ і Білоруссю. Він називав умови, на яких можливо введення єдиної валюти з Росією.

За його словами, це має бути спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії.

Українська правда