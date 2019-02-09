ЄС погіршив прогноз економічного зростання на найближчі роки

Європейський Союз оприлюднив прогноз щодо темпів економічного зростання.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Європейської Комісії.

"Наш прогноз був переглянутий у бік пониження, зокрема, для найбільших економік Єврозони. Це відображає зовнішні фактори, такі як торговельні суперечки та уповільнення енергетичного ринку, зокрема, у Китаї", - цитується у повідомленні віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

"У деяких країнах Єврозони зберігаються занепокоєння щодо суверенних зобов’язань банків та їх боргової стійкості. Ймовірність руйнівного Brexit створює додаткову непевність", - сказав він.

Європейська економіка у 2019 році продовжить зростати, вже сьомий рік поспіль. При цьому темпи зростання будуть більш стриманими, ніж у попередні роки.

Зростання ВВП у Єврозоні прогнозується на рівні 1,3% у 2019 році та 1,6% у 2020 році. За прогнозами минулої осені ці показники становили 1,9% та 1,7% відповідно.

При цьому, як зазначає Єврокомісія, основи європейської економіки залишаються міцними, особливо у питаннях щодо створення нових робочих місць. За прогнозом, повернення до вищих за нинішні показників економічного зростання поступово відбудеться у другій половині 2020 року.

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Економічна правда