НАБУ розслідує багато справ, у яких фігурує Нацбанк

Національне антикорупційне бюро розслідує велику кількість справ, у яких фігурує Національний банк України, при цьому про висунення підозри екс-голові банку Валерії Гонтаревій наразі не йдеться.

Про це на брифінгу у п’ятницю сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про корупційні злочини або факти... - це справи фактові. Щодо Нацбанку є ціла низка кримінальних проваджень, які розслідує антикорупційне бюро", - заявив він.

"Є напрацювання стосовно деяких співробітників Нацбанку. Підозру ще не пред'явлено", - сказав Ситник.

Раніше Ситник заявив, що держава може повернути щонайменше 9 млрд гривень, якщо суди винесуть вироки у справах НАБУ та САП.