НБУ займеться міжміською доставкою валюти

Національний банк України почне здійснювати міжміські перевезення валютних цінностей.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"За заявками банків Нацбанк зможе здійснювати міжміські перевезення валютних цінностей середньовантажними та великовантажними оперативними авто", - йдеться у повідомленні.

Досі така послуга забезпечувалася Нацбанком лише у межах одного населеного пункту.

Рішення ухвалено для контролю за обігом готівки у банківський системі в частині організації їх перевезення, сприяння зростанню обсягів надходження готівки до НБУ для її подальшого оброблення та забезпечення потреб економіки в готівці належної якості.

Рішення набирає чинності 25 березня 2019 року.

Організацію та перевезення валютних цінностей між НБУ та банками України здійснює управління з перевезення цінностей Центрального сховища Нацбанку.

Економічна правда