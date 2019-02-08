НБУ займеться міжміською доставкою валюти
Національний банк України почне здійснювати міжміські перевезення валютних цінностей.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"За заявками банків Нацбанк зможе здійснювати міжміські перевезення валютних цінностей середньовантажними та великовантажними оперативними авто", - йдеться у повідомленні.
Досі така послуга забезпечувалася Нацбанком лише у межах одного населеного пункту.
Рішення ухвалено для контролю за обігом готівки у банківський системі в частині організації їх перевезення, сприяння зростанню обсягів надходження готівки до НБУ для її подальшого оброблення та забезпечення потреб економіки в готівці належної якості.
Рішення набирає чинності 25 березня 2019 року.
Організацію та перевезення валютних цінностей між НБУ та банками України здійснює управління з перевезення цінностей Центрального сховища Нацбанку.
Економічна правда
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