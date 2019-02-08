Німецький виробник цементу продає свій бізнес в Україні — ЗМІ

Другий за величиною виробник цементу в світі HeidelbergCement AG продає свої активи в Україні.

Про це повідомляють відразу кілька джерел на ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Угода повинна відбутися в березні-квітні поточного року. Покупцем виступить українська інвестиційна група Concorde Capital", - повідомило одне з джерел.

В "ХайдельбергЦемент Україна" (Дніпро), що об'єднує українські цементні заводи HeidelbergCement, поки що офіційно не прокоментували цю угоду.

Concorde Capital — інвестиційна компанія, надає інвестиційно-банківські, брокерські послуги, послуги з управління активами в Україні. Компанія створена у 2004 році. Засновник, власник і генеральний директор - Ігор Мазепа.

Нагадуємо:

Компанія HeidelbergCement працює в Україні з 2001 року.

Вона володіє трьома українськими цементними заводами - "Криворізьким", "Каменським" і "Амвросіївським".

HeidelbergCement є лідером з виробництва наповнювачів і одним зі світових лідерів виробництва цементу, бетону та інших будматеріалів.

Компанія працює в 60 країнах світу, має 616 виробничих майданчиків для піску, гравію та щебеню, 159 цементних і помольних заводів, 1,7 тис бетонних заводів і 112 асфальтових заводів.

ПрАТ "ХайдельбергЦемент Україна" за результатами 2017 року збільшило чистий збиток на 14,4%, до 431 млн грн.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, станом на 8 лютого 2019 року основним акціонером компанії з часткою 99,8% є CBR Portland B.V. (Нідерланди).

Кінцевим бенефіціаром - HeidelbergCement AG.