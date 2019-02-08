НАБУ прийшло з обшуками в "Аграрний фонд"

Детективи Національного антикорупційного бюро 7-8 лютого проводять обшуки в ПАТ "Аграрний фонд" в рамках справи про розтрату понад 240 мільйонів гривень при закупівлі добрив.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідчі дії санкціоновані і проходять в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні та упаковці добрив в 2017-2018 роках", - йдеться в повідомленні.

У бюро підкреслили, що вони зверталися в "Аграрний фонд" з вимогою надати тимчасовий доступ до документів, необхідних для розслідування. Однак службові особи ПАТ відмовилися виконати рішення суду і не надали документи.

Тому детективи змушені вилучати документацію в примусовому порядку, при цьому представники фонду свідомо затягують завершення слідчої дії.

"Наразі через безвідповідальність керівництва Фонду близько сотні його співробітників знаходяться під відкритим небом на морозі: вхід в будівлю до завершення слідчої дії їм заборонений, про що керівництву "Аграрного фонду" повідомляли неодноразово заздалегідь", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда