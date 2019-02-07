Вартість квитків треба підняти удвічі — "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" заявляє, що 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому в компанії наголошують: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як удвічі, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 рази.

"Зміна тарифів на пасажирські залізничні перевезення закладена в кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена в розмірі 25%. "Укрзалізниця" готує пропозицію до Міністерства інфраструктури провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%", – повідомила прес-служба компанії.

Якщо міністерство й інші причетні органи виконавчої влади підтвердять таку пропозицію, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України, додали в "УЗ".

Крім того, з 1 квітня 2019 року індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.

"Залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення пасажирських перевезень за тарифами нижчими від економічно обґрунтованого рівня більш ніж у два рази, а також від перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України", – заявляють у компанії.