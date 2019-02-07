Екс-міністр пропонує підпорядкувати "Нафтогаз" Кабміну

Наглядову раду НАК "Нафтогаз України" слід ліквідувати, а саму компанію підпорядкувати Кабінету міністрів.

Про це на круглому столі в середу сказав екс-міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан, передає "Інтерфакс-Україна".

На його думку, НР "Нафтогазу" в нинішньому складі не виконує контролюючих функцій, саме її існування недоцільно в структурі, де всього один акціонер - держава.

Продан спрогнозував виникнення серйозних проблем з 1 січня 2020 року в зв'язку з завершенням угоди на транзит російського газу. На його думку, є загроза припинення транспортування російським контрагентом.

"Мені здається, ситуація стоїть на місці", - додав екс-міністр, коментуючи хід переговорного процесу "Нафтогазу" з російським "Газпромом" про укладення нового договору.

Екс-міністр енергетики також вважає, що питання видобутку газу в системі НАК повинно бути винесено на розгляд уряду. "Збільшення видобутку і перспектив його збільшення я не бачу, крім того, що НАК перетворився в податкового агента", - додав він.

Директор інтегрованого газового бізнесу групи "Нафтогаз" Андрій Фаворов в свою чергу привів ряд аргументів "Нафтогазу", які обгрунтовують відсутність приросту газовидобутку.

За його словами, за відсутності вкладень рівень видобутку "Укргазвидобування" в минулому році скоротився б до 11,4 млрд кубів (факт 2018 року - 15,4 млрд куб). Близько 1 млрд кубометрів компанія не змогла витягти через неотримання ліцензій.

Природне падіння газовидобутку через виснаження свердловин зараз становить 1-1,2 млрд кубометрів на рік, і його необхідно компенсувати. "Укргазвидобивання" в 2018 році в порівнянні з попереднім роком збільшило темпи буріння з 250 тис. м до 313 тис. м, здійснило 173 гідророзриви пластів (у 2017 році - 101, в 2016-м - 16).

Щоб збільшити газовидобуток, "Укргазвидобування" потрібно більше коштів, підкреслив топ-менеджер "Нафтогазу".

Щоб вивільнити необхідні суми, "Нафтогаз" пропонує уряду знизити його зобов'язання щодо виплати дивідендів з 75% до 30% прибутку, в такому випадку для розвитку "Укргазвидобування" компанія отримає близько 2 грн з кубометра (необхідних 30 млрд грн на рік), повідомив Фаворов.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.