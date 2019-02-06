Україна за місяць вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС

Україна протягом січня вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС.

Про це повідомляє прес-служба "Укрцукру".

За словами заступника голови "Укрцукру" Руслани Бутило, 30 січня була вичерпана квота на безмитні поставки цукру в ЄС в обсязі 20 тисяч тонн.

"Це свідчить про те, що цей напрямок залишається пріоритетним для українських виробників, особливо з огляду на логістичну близькість та загальносвітовий дефіцит, який очікується наступного маркетингового року", - заявила Бутило.

Загалом за січень було поставлено на зовнішні ринки 41 тисяча тонн цукру. Основним покупцем стали Румунія та Азербайджан - 17% та 10% від загального об’єму поставок відповідно.

Нагадаємо, за результатами минулого року український експорт агропродукції до країн ЄС збільшився на 8,7%.