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В Україні можуть з'явитися дороги з вугільних відходів

Середа, 6 лютого 2019, 19:45

Міністерство інфраструктури та профільні інститути "Укравтодору" вивчають можливість використання золошлаків при будівництві доріг.

Про це журналістам після засідання уряду в середу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

"Ми зараз відпрацьовуємо з профільними інститутами "Укравтодору" відповідну пропозицію. Ми знаємо, що такі технології використовуються в ряді європейських країн", - заявив Омелян.

"Нам важливо дотримання простих екологічних норм, тому що ми розуміємо, що ці шлаки містять екологічно небезпечні відходи, щоб вони не шкодили здоров'ю людей", - сказав він.

Міністр додав, що крім питання екологічності золошлаків, що вивчається, наскільки вони відповідають вимогам по жорсткості і міцності, щоб термін експлуатації доріг після ремонту був максимально довгим.

За словами Омеляна, після відповідного висновку профільного інституту "Укравтодору" буде прийнято рішення щодо подальшого використання такого матеріалу.

Золошлаки – продукти комплексного термічного перетворення гірських порід і спалювання твердого палива.

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вугілля дороги Омелян

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