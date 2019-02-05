Всі розділи
Укр / Рус

В Україні подорожчали тепличні овочі

Вівторок, 5 лютого 2019, 15:25
 

На внутрішньому ринку України з початку 2019 року ціни на тепличні овочі зросли на 20%.

Про це повідомляють аналітики Pro-Consulting, передає Delo.ua.

За кілограм огірків оптові продавці сьогодні просять 45-50 гривень, а кілограм помідорів обійдеться покупцям в 50-60 гривень.

Аналітики зазначають, що на ціну впливає подорожчання енергоносіїв. У структурі ціни тепличних овочів витрати на газ і електроенергію становлять понад 50% собівартості. Однак наразі все ж головним чинником підвищення вартості є зменшення запасів продукції.

Найбільш популярними овочами залишаються помідори і огірки. Частка цієї продукції становить майже 93% від усіх вирощених тепличних овочів. У 2017 році виробництво овочів закритого грунту виросло на 12%, а за підсумками 10 місяців 2018 року показники знизилися на 4,1%.

За даними Міністерства аграрної політики, в 2018 році українська теплична продукція забезпечила всього 20% внутрішнього ринку, а в пік сезону - до 50%.

Експерти очікують, що в найближчі роки попит на тепличні овочі буде рости в середньому на 50% щорічно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

овочі продукти ціни

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Борщовий набір" подешевшав після свят 15 січня 2019, 18:55
Вартість борщового набору знову стрімко підвищилась 10 травня 2017, 18:08
За рік "борщовий набір" подешевшав на 58% 3 вересня 2016, 15:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті