В Україні подорожчали тепличні овочі

На внутрішньому ринку України з початку 2019 року ціни на тепличні овочі зросли на 20%.

Про це повідомляють аналітики Pro-Consulting, передає Delo.ua.

За кілограм огірків оптові продавці сьогодні просять 45-50 гривень, а кілограм помідорів обійдеться покупцям в 50-60 гривень.

Аналітики зазначають, що на ціну впливає подорожчання енергоносіїв. У структурі ціни тепличних овочів витрати на газ і електроенергію становлять понад 50% собівартості. Однак наразі все ж головним чинником підвищення вартості є зменшення запасів продукції.

Найбільш популярними овочами залишаються помідори і огірки. Частка цієї продукції становить майже 93% від усіх вирощених тепличних овочів. У 2017 році виробництво овочів закритого грунту виросло на 12%, а за підсумками 10 місяців 2018 року показники знизилися на 4,1%.

За даними Міністерства аграрної політики, в 2018 році українська теплична продукція забезпечила всього 20% внутрішнього ринку, а в пік сезону - до 50%.

Експерти очікують, що в найближчі роки попит на тепличні овочі буде рости в середньому на 50% щорічно.