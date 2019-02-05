У Канаді втратили доступ до 140 мільйонів доларів на криптовалютній біржі

Власники криптовалюти на найбільшій канадській біржі Quadriga втратили доступ до своїх заощаджень через смерть її засновника Джеральда Коттена.

Про це повідомляє BBC News.

Коттен помер в грудні минулого року. Він виявився єдиною людиною, яка володіла повноваженнями на обробку рахунків. На біржі торгувалася криптовалюта на загальну суму близько 137 мільйонів доларів, які належать близько 115 тисячам користувачам.

Компанія найняла фахівців, які намагаються відновити хоча б частину зашифрованих даних, але поки безрезультатно.

Вдова Коттена Дженніфер Робертсон повідомила, що не може отримати доступ до документів чоловіка на його ноутбуці.