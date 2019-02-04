Оформити земельну ділянку у 10 разів швидше: що пропонує Мінрегіон

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціює скорочення строків та процедур оформлення земельної ділянки.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, щоб оформити земельну ділянку, потрібно у прямому сенсі слова, пройти всі кола пекла. 54 документи, від 9 місяців до 2 років проходження процедур. Це велике адміністративне навантаження на наших громадян і зайве затягування процедур, яке, окрім всього, стримує розвиток економіки та перешкоджає залученню нових інвестицій. Тому зараз спільно з профільними відомствами та експертами вивчається можливість оптимізації цієї послуги", - прокоментував Лев Парцхаладзе.

Зокрема він розповів, що віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко доручив Мінагрополітики, Держгеокадастру разом із Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими органами вивчити кращий іноземний досвід та надати пропозиції щодо скорочення строків та процедур оформлення земельної ділянки.

"Мова йде про можливість безоплатної приватизації, передачі у користування або продажу із земель державної або комунальної власності", - уточнює Парцхаладзе.

Заступник міністра наголошує, що, відповідно до доручення, планується ґрунтовно проаналізувати існуючу ситуацію та досвід інших країн і розробити низку змін для оптимізації послуги, зменшення бюрократичної та корупційної складової. За підрахунками експертів, зауважує Парцхаладзе, після цього процедура отримання послуги може скоротитися загалом у 10 разів.

Згідно з дорученням, заплановано встановити вичерпний перелік документів, який необхідно подавати для процедури оформлення землі та запровадити можливість отримати послугу на підставі єдиного звернення в онлайн-режимі.

Крім того, планується надати можливість місцевим органам влади здійснювати держреєстрацію земельних ділянок та скасувати необхідність отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, запровадити добровільне попереднє погодження її місця розташування.

Також передбачається удосконалити процедури нормативної грошової оцінки земельної ділянки та чітко обмежити строки підготовки і проведення процедур щодо оформлення землі.

Економічна правда