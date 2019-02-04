ДТЕК Ахметова витратила мільярди на перехід з антрациту на газове вугілля

У 2018 році компанія "ДТЕК Енерго" направила 8,4 мільярда гривень на проекти переведення блоків ТЕС під вугілля, що видобувається на контрольованій території України.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"У розвиток вугледобувних підприємств у 2018 році ДТЕК Енерго направив 4,8 млрд грн. Ці інвестиції дозволили запустити 36 нових лав, ресурс яких дав можливість наростити видобуток газового вугілля до 24,1 млн тонн за рік. Це на 5,3% більше ніж в 2017 році", - повідомляє компанія.

Вклади "ДТЕК Енерго" в модернізацію теплоелектростанцій становили 1,6 млрд грн - гроші були спрямовані на реконструкцію і переобладнання блоків ТЕС під вугілля марки "Г" і на підтримку виробничих потужностей.

"Вдалося скоротити відпуск електроенергії з імпортного вугілля на 23% і наростити з українського - на 2% в порівнянні з 2017 роком", - повідомляє "ДТЕК".

2 млрд грн компанія направила в гірничо-шахтне обладнання, а також модернізацію у сфері дистрибуції електроенергії.

Нагадуємо:

ДТЕК 15 березня 2017 року заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ, зокрема, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Комсомолець Донбасу". У 2011-2013 роках ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію та дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

Холдингу делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Економічна правда