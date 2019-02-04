Кількість боржників за аліментами знизилася на 12%

З моменту прийняття закону про захист прав дітей, який накладає санкції на боржників за аліментами, понад 20 тисяч батьків виплатили свій борг. Це 12% від загальної кількості.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

У перші місяці кількість боржників зменшувалася швидко. Щомісяця свої борги гасило понад 5 тисяч осіб. Потім швидкість дещо знизилася, проте динаміка все одно залишається позитивною - щомісяця кількість боржників за аліментами стає менше.

"Було введено чотири обмеження: виїзд за кордон, право на управління, полювання і на зброю. Найефективніша, на мій погляд, заборона виїзду за кордон. Навіть якщо робота боржника була пов'язана з відрядженнями за кордон - це не є пільгою, і обмеження будуть застосовані. За моїми спостереженнями ефективність цього закону до боржників в процентному відношенні становить не більше 10-15%", - коментує адвокат Олег Простибоженко.

Перевірити боржника за аліментами можна в Опендатабот. Для цього необхідно додати Опендатабот в месенджері і ввести прізвище, ім'я та по батькові людини. Щоб виключити людей з однаковими іменами, треба звернути увагу на дату народження.

Економічна правда