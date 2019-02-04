У газових сховищах залишилося 11 мільярдів кубів газу

Україна з початку сезону відбору газу з підземних сховищ по 2 лютого 2019 року знизила запаси в них на 35,7% (на 6,141 млрд куб) - до 11,53 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані "Укртрансгазу".

За розрахунками "Інтерфакс-Україна", 7-30 листопада через ПСГ піднято 1,73 млрд кубів газу, 1-31 грудня - 2,24 млрд кубів газу, 1-31 січня - 2,7 млрд кубів, 1-2 лютого - 120,25 млн кубів, в тому числі 2 лютого - 56,14 млн кубів.

Відбір газу зі сховищ рік тому - 2 лютого 2018 року - становив 84,85 млн кубів при запасах 12,350 млрд кубів, два роки тому - 83,4 млн кубів при запасах 9,709 млрд кубів, три роки тому - 56,27 млн ​​кубів при запасах 10,996 млрд кубів, чотири роки тому - 41,93 млн кубів при запасах 9,210 млрд кубів.

Як повідомлялося, в 2018 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 0,82 млрд куб, тоді як в 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 млрд куб.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд кубів.