Shell купує виробника обладнання для зарядки електромобілів

Greenlots, американський постачальник рішень для зарядки електромобілів, підписав угоду, згідно з якою стає дочірньою компанією, яка повністю належить Royal Dutch Shell.

Про це пише enkorr.

Компанії будуть спільно розробляти програмне забезпечення і сервіси, які "дозволять розгорнути повномасштабну інфраструктуру інтелектуальних зарядних станцій".

Вона буде націлена на інтеграцію з сонячними, вітряними і іншими "зеленими" енергогенеруючими потужностями. При цьому Greenlots збереже ідентичність бренду і команду лідерів.

Марк Гейнсборо, виконавчий віце-президент Shell, зазначив: "Наші останні інвестиції, спрямовані на задоволення потреб американських водіїв в "зеленій" енергетиці, є частиною наших більш широких зусиль зі створення кращого майбутнього".

"Це крок до того, щоб зробити електромобіль більш доступним і привабливим для комунальних служб, підприємств та спільнот", - додав він.

Компанія Greenlots, що базується в Лос-Анджелесі, реалізувала свої проекти в 13 державах. Вона розробляє програмне забезпечення і послуги, які дозволяють водіям, і мережевим операторам розгортати і керувати повномасштабною інфраструктурою зарядки електромобілів.

Раніше Royal Dutch Shell придбала найбільшого виробника електромобільних зарядних пристроїв - компанію NewMotin. На момент угоди вона встановила в Західній Європі понад 30 тисяч постів зарядки електромобілів.