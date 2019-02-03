Всі розділи
Укр / Рус

Shell купує виробника обладнання для зарядки електромобілів

Неділя, 3 лютого 2019, 16:33
 

Greenlots, американський постачальник рішень для зарядки електромобілів, підписав угоду, згідно з якою стає дочірньою компанією, яка повністю належить Royal Dutch Shell.

Про це пише enkorr.

Компанії будуть спільно розробляти програмне забезпечення і сервіси, які "дозволять розгорнути повномасштабну інфраструктуру інтелектуальних зарядних станцій".

Вона буде націлена на інтеграцію з сонячними, вітряними і іншими "зеленими" енергогенеруючими потужностями. При цьому Greenlots збереже ідентичність бренду і команду лідерів.

Марк Гейнсборо, виконавчий віце-президент Shell, зазначив: "Наші останні інвестиції, спрямовані на задоволення потреб американських водіїв в "зеленій" енергетиці, є частиною наших більш широких зусиль зі створення кращого майбутнього".

"Це крок до того, щоб зробити електромобіль більш доступним і привабливим для комунальних служб, підприємств та спільнот", - додав він.

Компанія Greenlots, що базується в Лос-Анджелесі, реалізувала свої проекти в 13 державах. Вона розробляє програмне забезпечення і послуги, які дозволяють водіям, і мережевим операторам розгортати і керувати повномасштабною інфраструктурою зарядки електромобілів.

Раніше Royal Dutch Shell придбала найбільшого виробника електромобільних зарядних пристроїв - компанію NewMotin. На момент угоди вона встановила в Західній Європі понад 30 тисяч постів зарядки електромобілів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

електромобіль Shell
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Норвегія встановила новий рекорд з продажу екологічних авто 27 січня 2019, 15:18
В Україні стартують продажі нового китайського електромобіля 25 січня 2019, 15:40
Tesla випустила пристрій для заряджання електромобіля через розетку 16 січня 2019, 18:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті