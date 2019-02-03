Вчені створили 3D-принтер, що друкує за допомогою світла

Інженери Каліфорнійського університету створили 3D-принтер, який здатен перетворити полімерне желе в складні тверді об'єкти за допомогою променів світла.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ппристрій отримав назву Replicator, на честь пристосування з фантастичного серіалу "Зоряний шлях", здатного матеріалізовувати будь-які об'єкти з повітря.

"Звичайно, реальний 3D-принтер не настільки просунутий, але він все одно набагато досконаліший тих гаджетів, які поширені сьогодні. Об'єкти, які він створює, є більш гладкими, більш гнучкими і більш складними, ніж ті, які роздруковуються традиційними 3D-принтерами", - пише IGate.

Replicator може упакувати інший твердий об'єкт всередину тривимірної фігури. Наприклад, принтер може "надрукувати" ручку навколо металевого стрижня викрутки.

За словами Хайдена Тейлора, доцента машинобудування Каліфорнійського університету, такий спосіб друку відкриває нові перспективи для створення медичних пристроїв, будь то складні протези або контактні лінзи.

Більшість існуючих 3D-принтерів друкують пошарово. Навіть ті 3D-принтери, що використовують фотополімер, також створюють фігуру шар за шаром, хоч і роблять це за допомогою лазера.

Це призводить до появи ступінчастих країв, які потребують подальшої обробки вручну. Також пошаровий друк не дозволяє створювати фігури з гнучких матеріалів.

Новий метод позбавлений цих недоліків. Проектор світить на колбу з полімерним желе, що обертається, створюючи всю фігуру цілком.

При цьому не використовується ультрафіолет або лазери. Хайден Тейлор використовував в конструкції звичайний проектор, який, за його словами, він приніс із дому.

Важливо також зазначити, що процес друку є абсолютно безвідхідним. Увесь невикористаний полімер просто зливається з колби і використовується для подальших моделей.

Інженери вже використали систему для створення найрізноманітніших моделей, від зубного протеза до маленької статуетки Мислителя. Розробники впевнені, що завдяки простоті і доступності новий винахід переверне світ 3D-друку.