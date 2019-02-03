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Центробанки закупили рекордний за 50 років обсяг золота

Неділя, 3 лютого 2019, 13:15
 

Чиста купівля золота світовими центральними банками в 2018 році досягла 651,5 тонн - на 74% більше, ніж у 2017 році (374,8 тонн).

Про це в своєму звіті повідомила Всесвітня рада по золоту (World Gold Council), передає РБК.

Купывля золота центробанками стала рекордною з 1971 року, коли президент США Річард Ніксон оголосив про скасування прив'язки курсу долара до золота.

Тепер світові центробанки володіють приблизно 34 тис. тонн золота, йдеться в звіті. Це близько 18% всього золота, коли-небудь видобутого на Землі, свідчать дані ради.

Всесвітня рада по золоту пов'язує ці купівлі з "підвищеним рівнем геополітичної та економічної невизначеності", який змушує центробанки диверсифікувати резерви і фокусуватися на безпечних і ліквідних активах.

"Центральні банки реагують на зростаючий макроекономічний і геополітичний тиск зміцненням своїх золотих резервів", - зазначає рада.

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