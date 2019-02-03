Омелян розповів, коли Центральний вокзал передадуть в концесію

Передача в концесію Центрального залізничного вокзалу в Києві можлива не раніше 2020 року, так як протягом цього року необхідно підготувати відповідну документацію.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ми зараз готуємо важливий документ - концесію залізничних вокзалів. Я б хотів, щоб пілотним проектом став Центральний залізничний вокзал у Києві ... Реально можна говорити про 2020 рік (терміни передачі залізничного вокзалу в концесію – Ред.), тому що за нашим досвідом підготовки концесійних проектів у морській галузі середній час таких напрацювань становить близько року", - повідомив Омелян.

За його словами, цей вокзал з точки зору інвестиційної привабливості є дуже цікавим об'єктом, інтерес інвесторів до його концесії є.

"Так, є інтерес, в тому числі й до концесії вокзалів. Це - хороший бізнес, це - величезні площі, які зараз неефективно використовуються і служать джерелом дрібної наживи для окремих управлінців. Ми хочемо, щоб вони приносили прибуток компанії, ставали окрасою міст", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, 18 січня Омелян повідомив про плани розробити проект привокзальної площі і самого центрального вокзалу, як єдиного комплексу, а в подальшому передати його в концесію.

На думку міністра, першочерговими кроками у розвитку столичного залізничного вокзалу повинні стати вирішення питань стихійної торгівлі, паркування та безпеки.