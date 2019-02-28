Рада внесла зміни до Держбюджету—2019

Верховна рада внесла перші зміни в держбюджет-2019 для фінансування територіальних громад, в яких через воєнний стан не пройшли вибори.

Відповідне рішення підтримали 227 народних депутатів.

Проект закону 2679-VIII передбачає врегулювання взаємовідносин між державним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад та відповідно уточнення показників міжбюджетних трансфертів, передбачених у Державному бюджеті на 2019 рік.

Необхідність у змінах виникла через скасування перших виборів в 45 територіальних громадах, а також виборів місцевих депутатів через воєнний стан у ряді областей в кінці 2018 року.

У Міністерстві фінансів раніше пояснили, що без цих змін не буде можливості профінансувати ці райони, зокрема, у сферах освіти й медицини.

В законі уточнені обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджету м. Покрова та м. Марганця в Дніпропетровській області, м. Бердянська в Запорізькій області, м. Коломиї в Івано-Франківській області, м. Лозової в Харківської області, м. Канева в Черкаській області, м. Ніжина в Чернігівській області та бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади в Хмельницькій області.

Економічна правда