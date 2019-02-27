Мінекономіки збудує виставковий павільйон у Дубаї за 5,5 мільйона доларів

Проект ЕКСПО–2020

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило тендер на будівництво виставкового павільйону України на "ЕКСПО–2020" у Дубаї.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку із посиланням на електронну систему ProZorro.

Очікувана вартість будівництва становить 5,5 млн доларів.

Так, за умовами тендеру український павільйон має бути збудований під чистове оздоблення. До нього мають бути підведені всі комунікації - електро-, водопостачання та інше. Також підрядник має облаштувати прилеглу територію.

До участі у тендері запрошуються українські та іноземні компанії всіх форм власності, якщо вони мають відповідають низьці вимог.

Завершити будівельні роботи, згідно із умовами тендеру, підрядник має до 19 жовтня 2019 року.

Подати тендерну пропозицію можна через Prozorro до 18 березня.

Державне підприємство "ЕКСПО-2020", що виступає замовником робіт, спільно з підрядником регулярно інспектує ділянки та проводить моніторинг прогресу робіт на будівельному майданчику.

Як повідомлялось, у Дубаї ввели податок на туристів. Так, починаючи з 31 березня кожен турист, що зупиняється в готелях, апарт-готелях і найманому житлі емірату, буде зобов'язаний сплатити від 1,9 долара до 5,5 долара за ніч, залежно від типу розміщення.

Завдяки цьому емірат планує залучити додаткове фінансування для розвитку туристичної галузі в Дубаї, а також проведення міжнародної виставки ЕКСПО-2020.

Економічна правда