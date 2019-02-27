Киянам пояснили, як покарати порушника правил паркування

Громадяни мають можливість фіксувати порушення правил паркування та звертатись зі скаргою до Національної поліції.

Про це йдеться у повідомленні столичної Інспекції з паркування.

"Якщо Ви зауважили порушення паркування, то можете на це відреагувати", - заявили в Інспекції.

Стаття 40 Конституції та Закон про звернення громадян дають можливість звертатись до патрульної поліції зі скаргами, які вона зобов'язана розглянути протягом 30 днів, встановити особу порушника та покарати його.

"Для цього зробіть кілька фотографій правопорушення так, щоб було чітко видно місцевість, дорожні знаки або розмітку. Вкажіть місто, адресу, дату правопорушення, номерні знаки автомобіля та Ваші контактні дані, додайте фотографії", - йдеться у повідомленні.

Подати скаргу наразі можливо лише паперовим листом.

"Роздрукуйте отриманий текст скарги на принтері та надішліть листом до управління Патрульної поліції за вказаною адресою, чи скористуйтесь іншою контактною інформацією, яка вказана за посиланням", - заявили в Інспекції з паркування.

Нагадуємо:

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Економічна правда