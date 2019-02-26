Міноборони вносить недоброчесних підрядників у "чорний список"

На сайті Міністерства оборони України оприлюднено реєстр підрядників, які порушували договірні зобов’язання на об'єктах будівництва.

Про це повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Олександр Чергінець.

Він розповів, що в оборонному відомстві налагоджено постійний моніторинг виконання робіт на об'єктах будівництва, щотижнево готуються фотозвіти про проведені роботи, триває взаємодія з органами державного архітектурно-будівельного контролю та органами військової прокуратури.

Відповідно до умов договорів до підрядників, які не виконують зобов’язання за договором, проводяться заходи претензійно-позовного характеру.

Загалом направлено 133 повідомлення щодо невідкладного виконання умов договору, пред’явлено 223 претензії на загальну суму 8,4 млн грн., з яких задоволено 103 претензій. За систематичне порушення договірних умов з боку підрядників розірвано 31 договір.

Чергінець зазначив, що за результатами невиконання будівельними компаніями умов договорів подано 44 позовні заяви до суду на стягнення понад 32 млн грн. На даний час 4 позовні заяви задоволено, розгляд 40 позовних заяв триває.

Як повідомлялося раніше, військова прокуратура Дарницького гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом втрати 6,8 млн гривень при демонтажі нежитлової будівлі службовими особами державного підприємства "Укрвійськбуд" Міністерства оборони.