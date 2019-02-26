Всі розділи
Укр / Рус

Суд повернув державі землю вартістю 1 мільярд

Вівторок, 26 лютого 2019, 18:45
Піщанка
Піщанка

Суд розірвав договір оренди між державою та товариством з обмеженою відповідальністю й повернув державі земельну ділянку вартістю понад 1,025 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

"Господарським судом Дніпропетровської області задоволено позовні вимоги Новомосковської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки водного фонду площею 1147 га, вартістю понад 1 мільярд 25 мільйонів гривень, яка розташована на території Піщанської сільської ради Новомосковського району", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підставами для звернення прокуратури до суду стало порушення орендарем вимог законодавства під час використання вказаної земельної ділянки.

Крім того, Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги товариства.

Також головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентином Резніченком на виконання рішення суду видано розпорядження щодо прийняття земельної ділянки, яку за актом державного виконавця вилучено у користувача та повернуто у власність держави.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

земля суд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Набув чинності закон про продовження земельного мораторію 7 лютого 2019, 13:44
До коаліції за скасування земельного мораторію приєдналися 5 організацій 6 лютого 2019, 19:09
Game over: Порошенко підписав закон про земельний мораторій 4 лютого 2019, 16:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті