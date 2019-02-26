Державний "Приватбанк" закриває сервіс iPay, що дозволяє малому і середньому бізнесу приймати безконтактні платежі за банківськими картками за допомогою смартфонів.

Про це Liga.net повідомили в прес-службі банку.

Сервіс закриють 28 червня 2019 року через низьку затребуваність. Замість нього Приватбанк запустить альтернативний сервіс під назвою miniPOS.

MiniPOS - це міні-термінали, які також працюють у зв'язці зі смартфонами і планшетами, вказується на сайті Приватбанку. Оплати з його допомогою захищені PIN-кодом.

Сервіс працює по Bluetooth і приймає всі види карт: магнітні, чиповані та безконтактні, зазначили в держбанку.

Нагадаємо, сервіс iPay - додаток, який перетворює смартфон в POS-термінал, Приватбанк запустив в липні 2013 року.