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"Ви виграли квартиру": В Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства

Вівторок, 26 лютого 2019, 12:20
 

Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"На технічні засоби і засоби зв'язку (мобільні телефони та комп'ютери - ред) громадян від фінансових компаній надходять повідомлення про те, що вони стали переможцями і виграли квартиру в Києві", - йдеться в повідомленні.

"При цьому пропонується перерахувати кошти на картковий рахунок для оформлення свідоцтва на право власності. Надходять й інші повідомлення про виграш цінних призів аналогічного характеру", - заявили в Нацкомфінпослуг.

Перелік компаній: "Пей-Експерес Україна", "Мені-Пей Україна", "Фон-Бокс Україна", "Мір Мані", "Сіті Люкс Україна", "Велком-Пеймент", "Капітал Оне Україна", "Пей-Дірект", "Біг-Пеймент".

Крім того, на сайтах цих фінансових компаній розміщені фейкові свідоцтва Нацкомфінпослуг за підписом члена комісії Олександра Зальотова.

Як заявляє Нацкомфінпослуг, станом на 21 лютого 2019 року зазначені в переліку фінансові компанії не зареєстровані в Державному реєстрі фінансових установ, і не набували статус фінустанов і не отримували ліцензії на надання фінансових послуг.

За даним фактом член Нацкомфінпослуг Залєтов звернувся з відповідною заявою до Національної поліцію.

Економічна правда

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шахрайство Нацкомфінпослуг

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