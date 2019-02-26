"Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів
Вівторок, 26 лютого 2019, 11:55
Державний "Укргазбанк" продав через OpenMarket бізнес-центр у Києві на вулиці Велика Васильківська за 182,163 мільйона гривень.
Про це йдеться в даних системи СЕТАМ.
На продаж були виставлені: будівля головного виробничого комплексу площею 2824,2 кв м, нежитлова будівля площею 920,2 кв м, виробничий комплекс флігеля площею 379,4 кв м і земельна ділянка.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.
Раніше в будівлі знаходилася обласна дирекція "Укргазбанку". Стартова ціна бізнес-центру становила 181,257 млн грн.
Економічна правда
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