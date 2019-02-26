"Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів

43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері Школи і дитячі садки Києва багато років тому перевищили допустимі законом норми по наповнюваності. Проблема не тільки не вирішується, а й з року в рік катастрофічними темпами набирає обертів. (Рос)

Сонячна електростанція у складчину. Як мешканці Славутича зароблятимуть на "зеленому" тарифі У невеликому місті створили перший в Україні енергетичний кооператив, учасники якого, інвестувавши у проект лише 500 дол, можуть стати співвласниками електростанцій.