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"Укргазбанк" продав бізнес-центр у Києві за 180 мільйонів

Вівторок, 26 лютого 2019, 11:55
 
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Державний "Укргазбанк" продав через OpenMarket бізнес-центр у Києві на вулиці Велика Васильківська за 182,163 мільйона гривень.

Про це йдеться в даних системи СЕТАМ.

На продаж були виставлені: будівля головного виробничого комплексу площею 2824,2 кв м, нежитлова будівля площею 920,2 кв м, виробничий комплекс флігеля площею 379,4 кв м і земельна ділянка.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Раніше в будівлі знаходилася обласна дирекція "Укргазбанку". Стартова ціна бізнес-центру становила 181,257 млн ​​грн.

Економічна правда

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