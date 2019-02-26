Трамп пригрозив ЄС: Або співпрацюєте, або обкладемо тарифами

Президент США Дональд Трамп вважає, що Євросоюз повинен "співпрацювати" на торгових переговорах, або ж США "обкладуть його тарифами, чорт забирай".

Про це він заявив на зустрічі з американськими губернаторами у понеділок, повідомляє Politico, передає "Європейська правда".

"Європейський Союз дуже, дуже жорсткий. Дуже, дуже жорсткий. Вони не допускають нашу продукцію. Вони не допускають нашу сільськогосподарську продукцію", – сказав Трамп.

На його думку, ЄС, можливо, навіть жорсткіший за Китай.

Трамп звинуватив ЄС в тому, що він встановлює "великі тарифи" на американські автомобілі, "тоді як ми майже нічого не встановлюємо, коли вони відправляють нам свої машини".

Тариф ЄС на автомобілі становить 10%, а тариф США - 2,5%. Брюссель хоче домовитися про зниження автомобільних тарифів з Вашингтоном в рамках планованої торгової угоди, але поки саме США відкинули переговори з цього питання.

Однак Вашингтон підштовхує ЄС до включення сільського господарства в переговори, від чого Брюссель відмовляється.

До середини травня Трамп повинен вирішити, чи вводити тарифи, які можуть бути встановлені на рівні 25%, на імпорт автомобілів з Європи.

"Ми подбаємо про це… Я маю на увазі, ми повідомили їм, що якщо вони не збираються співпрацювати…", – сказав Трамп, спочатку не закінчивши речення, а потім додав: "Вони повинні зустрітися… Якщо ви не зустрінетеся, ми обкладемо вас тарифами, чорт забирай".

"І вони збираються зустрітися", – підсумував американський президент.