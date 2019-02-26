General Electric продає фармацевтичний бізнес за 21 мільярд доларів
General Electric Co повідомила в понеділок, що продасть свій біофармацевтичний бізнес компанії Danaher Corp за 21 млрд доларів.
Про це пише Рейтер.
Угода знаменує найбільший продаж активу GE з того моменту, як компанія оголосила про плани поділу конгломерату в червні минулого року.
Акції GE зросли на 11% на тлі новин про угоду.
Виручка біофармацевтичного бізнесу в 2018 році становила близько 3 млрд доларів. Підрозділ займається виробництвом інструментів і програмного забезпечення, що використовуються в дослідженнях і розробці ліків.
"Продаж демонструє, що ми реалізуємо нашу стратегію, роблячи обдумані і цілеспрямовані дії, щоб знизити леверидж і зміцнити баланс", - сказав глава компанії Лоуренс Калп, оголошуючи про угоду.
Danaher розробляє технологічні рішення для стоматологічної, медико-біологічної, діагностичної та екологічної галузей.
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