Нацбанк відтермінував гармонізацію з європейським платіжним простором

Національний банк відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Рішення було прийнято на прохання банківської спільноти у зв'язку з необхідністю забезпечення якісного доопрацювання банками програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування, якими користуються клієнти.

Старт запровадження IBAN в Україні розпочнеться з 5 серпня цього року (раніше планувалося – з 1 квітня 2019 року).

З 5 серпня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку.

Водночас, як і планувалося раніше, застосування IBAN з 1 листопада 2019 року стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, у тому числі під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.

Запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити більш зручним оформлення розрахункових документів.