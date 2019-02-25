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Нацбанк відтермінував гармонізацію з європейським платіжним простором

Понеділок, 25 лютого 2019, 19:07
 

Національний банк відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Рішення було прийнято на прохання банківської спільноти у зв'язку з необхідністю забезпечення якісного доопрацювання банками програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування, якими користуються клієнти.

Старт запровадження IBAN в Україні розпочнеться з 5 серпня цього року (раніше планувалося – з 1 квітня 2019 року).

З 5 серпня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку.

Водночас, як і планувалося раніше, застосування IBAN з 1 листопада 2019 року стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, у тому числі під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.

Запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити більш зручним оформлення розрахункових документів.

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