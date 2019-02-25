Капітальні інвестиції за рік збільшилися на 28% — Держстат

Капітальні інвестиції в економіку України у 2018 році збільшилися на 27,5% у порівнянні з 2017 роком.

Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.

У 2018 році в економіку України було залучено 526,3 млрд грн капітальних інвестицій, що на 27,5% більше, ніж у 2017 році.

Найбільшу частку цієї суми (71,3%) становили власні кошти підприємств і організацій; на державний та місцеві бюджети припадає 12,7% від загальної кількості капітальних інвестицій у 2018 році, на банківські кредити та інші позики – 6,7%, кошти населення на будівництво житла становили 6,4% від загальної суми капітальних інвестицій у минулому році, кошти іноземних інвесторів - 0,3%. На інші джерела припадає 2,6% капітальних інвестицій.

В машини, обладнання та інвентар було інвестовано близько 174,2 млрд грн, в інженерні споруди – 102,2 млрд грн, у нежитлові будівлі - 77,4 млрд грн (у житлові – 53,2 млрд грн), у транспортні засоби – 63,8 млрд грн.

Лідером з залучення капітальних інвестицій серед галузей української економіки була промисловість, до якої в минулому році надійшло 179,7 млрд грн. На другому місці – сільське господарство (64,9 млрд грн капітальних інвестицій), на третьому – будівництво (51,9 млрд грн).

Нагадуємо:

У 2017 році в економіку України було залучено 412,8 млрд грн капітальних інвестицій, що на 26,6% більше, ніж у 2016 році.

Економічна правда